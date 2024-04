Gli ortaggi costituiscono una base importante, per molti fondamentale, del fabbisogno giornaliero di nutrienti che possono essere acquisiti quasi solo esclusivamente dal cibo, ed in particolare si fa riferimento agli ortaggi a tutti quegli elementi di natura vegetale che trovano diffusione nel settore alimentare, sia crudi che cotti. I Broccoli costitiuiscono una forma estremamente importante dell’alimentazione mediterranea anche se la loro diffusione è arrivata ad introdurre questi tipici ortaggi di colore verde brillante in tutto il mondo, e spesso vengono consumati anche lessati, ma in questo caso, fanno male?

L’apporto nutrizionale dei broccoli è tra i più completi in senso assoluto anche tra gli ortaggi più “benevoli”. Ma tra le varie scoperte in campo alimentare anche i broccoli sono stati sufficientemente posti sotto la “lente di ingrandimento”.

I broccoli lessati fanno male? E qual è il modo migliore per acquisire nutrienti da questo ortaggio così famoso?

I broccoli lessati fanno male? Ecco cosa dice l’esperto

Costituito da una forma di vegetale diffuso “selvaticamente” nella zona mediterranea, inclusa la sezione corrispondente al nostro paese, il broccolo è il nome comune di una pianta che si chiama Italica proprio perchè anche le antichissime civiltà che hanno popolato la penisola italiana hanno legato l’habitat naturale e spontaneo di questa verdura alla nostra nazione.

Sono considerati globalmente estremamente benevoli, essendo composti quasi interamente da acqua (circa il 90 % del loro peso) il contenuto di grassi è quasi irrilevante ed il loro apporto calorico non supera di molto le 30 calorie per 100 grammi di prodotto e sono altresì ricchissimi di varie tipologie di vitamine, come la vitamina K e acido folico, abbondano anche il potassio, il fosforo ed il calcio, molto presente anche la vitamina C che risulta essere estremamente utile anche per una questione di “protezione” dai malanni soprattutto estivi.

Grazie ad alcuni elementi come il solfurafano la loro capacità di tenere sotto controllo la glicemia sotto controllo risultando quindi un alimento estremamente utile anche per i diabetici. La loro forma di contenuto di acqua per la maggior parte rende i broccoli estremamente importanti anche in virtù del loro potere saziante. Il sulforafano è anche l’elemento che rende così caratteristico l’odore. Ma lessati o bolliti fanno male? In realtà è uno dei migliori modi per cuocerli (meglio farlo sempre così da farli diventare più digeribili.

Il consumo di broccoli va limitato solo se si soffrono di problemi alla tiroide o se si sta seguendo una terapia anticoagulante.