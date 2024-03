Il colesterolo è, per chi non lo sapesse, una sostanza cerosa che viene generata dal fegato. Inversamente a quello che si pensa, il colesterolo è concretamente indispensabile per la salute in quanto aiuta a sintetizzare gli ormoni e sostiene la corretta digestione dei cibi grassi.

Il corpo genera tutto il colesterolo di cui ha necessità, di conseguenza i problemi sorgono solo quando se ne prende troppo dalla dieta. Mutare stile di vita e consumando specificati alimenti può abbassare il colesterolo e perfezionare la gamma di grassi che circolano nel flusso sanguigno. Oggi andremo a vedere che correlazione c’è tra le banane ed il colesterolo

Mangiare una banana con il colesterolo alto: attenzione alle conseguenze

Iniziamo dicendo che c come tutti i frutti, le banane sono una ottima fonte naturale di fibre, specialmente quelle solubili. Le banane comprendono circa 15 g di carboidrati per etto e di tali 2,5 g sono di amido e non di zuccheri semplici. Per di più, questo amido, del tipo gelatinizzato, è poco digeribile e nel nostro intestino se attua un’azione da fibra.

Di conseguenza, aggiungendoli agli 1,8 g di fibra già presente (in prevalenza pectine), le banane risultano parecchio piene di preziosa fibra che fa calare il colesterolo. Le banane lodano un contenuto di fibre più elevato a differenza diparecchi altri alimenti come arance, fragole, pistacchi, patate al forno con la buccia e riso integrale. La fibra, specialmente la fibra solubile, aiuta la riduzione del tasso di assorbimento del colesterolo e dello zucchero nel flusso sanguigno, che a sua volta sostiene anche la riduzione dei livelli di colesterolo LDL e di glucosio nel sangue.

Il supplemento di fibre alla dieta può anche attivare la perdita di peso ed essere anche utile per calare in maniera naturale la pressione sanguigna e i livelli di colesterolo. A differenza degli alimenti che non racchiudono fibre, gli alimenti pieni di fibre ti fanno sentire sazio più rapidamente e lo fanno più a lungo. Con tale profilo nutrizionale, le banane sono senza dubbio buone per il colesterolo alto.

Poi, il supplemento di potassio alla dieta può sostenere l’abbassamento della pressione sanguigna poiché tale minerale compensa gli effetti del sodio, che all’opposto ne causa un aumento. Alti livelli di uno possono accrescere i livelli dell’altro e la pressione alta aumenta i depositi di colesterolo nei vasi sanguigni, partecipando alle patologiecardiovascolari. I 422 mg di potassio in una banana media possono aiutare a contentare l’assunzione quotidianaraccomandata di potassio.