Elemento fondamentale di qualsiasi forma di concetto alimentare in senso assoluto, le uova costituiscono un elemento indispensabile in vari settori della gastronomia e possono essere praticamente preparate in ogni modo immaginabile, ma anche impiegate come ingrediente in infinite ricette e preparazioni. Essendo un prodotto animale, le uova (quasi sempre in Europa facciamo riferimento soprattutto a quelle di gallina) vanno ovviamente sottoposte ad un regime di sicurezza per evitare di essere dannose. Ma un “dilemma” divide anche le nazioni, ossia le uova vanno lavate prima di consumarle?

Non è una risposta facile in quanto nella nostra realtà in genere non viene consigliato un processo di “lavaggio” da parte del consumatore. Una prassi che può apparire quasi naturale per molti ma viene tendenzialmente sconsigliata nella nostra realtà, per motivi piuttosto seri.

In altre nazioni, come ad esempio in vari Stati che compongono gli Stati Uniti d’America, invece il processo è diverso e viene consigliato questo ambito.

Uova, vanno lavate prima di consumarle? Ecco la verità che nessuno conosceva

Ma le uova vanno lavate o no? In generale le direttive europee sconsigliano questo processo in quanto se i prodotti in questione sono sviluppati e inscatolati, oltre che conservati in maniera giusta, il guscio presente sulle uova riesce a proteggere adeguatamente il suo contenuto da una potenziale quanto per nulla rara contaminazione batterica senza alcun processo di lavaggio secondario.

In sintesi le uova non vanno lavate prima di essere consumate ma in generale è meglio non farlo: anche se non si vede ad occhio nudo facilmente la superficie porosa dell’uovo che non è mai completamente liscia ma per l’appunto munita di pori, è protetta da una forma di membrana chiamata mucina che ha esattamente uno scopo protettivo contro i batteri ed altri microorganismi che possono anche essere pericolosi per il consumatore. Lavando le uova infatti si compromette la struttura della mucina ed anche se manteniamo poi le uova in frigo, questa non si arresta potenzialmente parlando neanche se il prodotto è pronto ad essere consumato a breve.

Le indicazioni dell’Unione Europea arrivano addirittura a proibire ai produttori di uova di lavare i prodotti in questione alla fine del processo, facendo riferimento alle uova adatte al consumo umano, quindi quelle di categoria A.

Quindi le uova non vanno lavate, in nessun caso, anche se queste presentano tracce di piume o feci della gallina, è sufficiente non porle sotto l’acqua corrente ma utilizzare semplicemente in modo delicato un panno umido di carta o microfibra.