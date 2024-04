Se la perdita di peso in eccesso risulta essere molto di più di una semplice “mera” seppur importante questione estetica, non si può che considerare fondamentale il movimento, intrapreso come vera e propria abitudine nella vita di tutti i giorni, così da permettere al nostro organismo di poter mantenere un livello di allenamento costante anche senza effettuare sforzi sovrumani. E’ importante camminare per restare in forma ed anche per mantenere il controllo del peso corporeo ma anche per un buono stato di salute.

Molto è dato dal nostro bioritmo, dalla nostra capacità motoria oltre che dalle proprie possibilità, ma è comunque possibile fare una media piuttosto precisa di quantità di tempo e chilometri.

Quanto bisogna camminare per dimagrire? Proviamo a scoprirlo assieme in poche righe.

Quanti chilometri bisogna camminare per dimagrire? Ecco la risposta

E’ basilare ma importantissimo comprendere che senza un adeguato ritmo di movimento dell’intero organismo difficilmente si arriva a risultati esteticamente e dal punto di vista salutare importanti: anche se la semplice camminata e la conseguente corsa possono sembrare cose semplici, naturali, frutto della nostra evoluzione, questo complesso compendio di movimenti è invece il frutto di una serie di meccanismi che rendono soprattutto la camminata ritmata e quindi parzialmente controllata un vero toccasana anche per una questione di anticipare eventuali problemi fisici ma anche di salute.

Molto dipende dai risultati che vogliamo ottenere, ed anche se può sembrare strano per mantenere una buona forma fisica non è necessario dedicare troppo tempo all’attività fisica, basta un compendio di minuti pari a circa 150 ore di movimento a settimana, come evidenziato dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) per avere dei vantaggi di ogni tipo anche di carattere preventivo nei confronti di malattie.

Il discorso è diverso ma neanche troppo se l’intenzione è perdere peso, in quanto bisogna anche imparare prima di tutto a mantenere un certo ritmo ed una velocità sostenuta. Una persona sufficientemente in buona salute ed in normopeso dovrebbe mantenere un ritmo di 100 passi al minuto (circa 6 km all’ora) per almeno un’ora circa quattro volte a settimana.

Secondo un ritmo del genere camminando in modo continuo per un’ora al giorno si può perdere anche più di un chilo al mese senza fare altro che camminare a ritmo sostenuto, magari iniziando a velocità minori (3-4 km all’ora) e poi progressivamente aumentare.

Può essere anche utile considerare la perdita di calorie (la stima è di circa settemila calorie necessarie perse per “smaltire” un kg di grasso) anche se in questo caso bisogna ovviamente non reintegrarle troppo rapidamente.