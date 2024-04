Non mangiare questi cibi: accorciano la vita, ecco quali sono

E’ sempre più stretta la diretta correlazione tra ciò che mangiamo e ciò che siamo e che “diventeremo” probabilmente, anche se ovviamente l’alimentazione può arrivare come “impatto” fino ad un certo punto, resta fondamentale lo stile di vita in generale. Diversi studi recenti hanno evidenziato, a tratti confermato vecchie questioni, a tratti scoperto cose nuove, che è essenziale fornire all’organismo un compendio di cibo sufficientemente vario evitando ad esempio i cibi che “accorciano” la vita, non solo simbolicamente ma anche letteralmente. Non mangiare alcuni cibi in particolare può realmente aumentare l’aspettativa di vita.

Questo è stato dimostrato da tempo, ma anche esempi di ricerche molto attivi in tal senso hanno evidenziato come eliminare cose poco sane, e sostituendole con altre invece “utili” può avere un impatto molto importante.

Non per forza dobbiamo eliminare completamente i generi alimentari concepiti come “cattivi” ma quantomeno responsabilizzarci con l’utilizzo.

Cibi che ti accorciano la vita: ecco quali sono secondo gli studi recenti

Come spesso si usa dire, è la quantità a fare il veleno, ed in questo caso si può essenzialmente sostenere la buona riuscita di questo concetto. L’organismo umano infatti tende a privilegiare alimenti di struttura tendenzialmente semplice e con un buon compendio di nutrienti, tra proteine, vitamine, sali minerali, carboidrati e zuccheri naturali.

Com’è noto sono gli alimenti complessi ad essere sicuramente gestibili ma nel lungo periodo possono portare a problemi effettivi, principalmente per una motivazione legata all’utilità: gli alimenti industriali infatti sono spesso concepiti essenzialmente per dare un senso di appagamento o sazietà.

Secondo alcuni studi alcuni alimenti in particolare ridurrebbero la vita di alcuni minuti o addirittura “anni” ogni volta che vengono consumati, come l’hot dog che ridurrebbe di oltre mezz’ora la vita ogni volta, oppure alimenti come il salame o alimenti come i formaggi stagionati, che sarebbero in grado di avere lo stesso effetto. In generale sono gli alimenti molto raffinati, concepiti attraverso eccessive lavorazioni ed azioni “invasive” , ad essere nel lungo periodo decisamente nocivi, al punto da poter accorciare la vita anche di oltre un decennio rispetto ad un compendio di alimenti standard più sani.

Come accennato, il problema sorge generalmente se le eccezioni per il palato diventano regola.,

Al contrario facendo ricorso a legumi, verdura, frutta ma anche frutta secca, ci si può sensibilmente avvicinare a standard e speranze di vita vicini a quelle del nostro paese che sono sensibilmente elevati anche grazie all’adozione della Dieta Mediterranea.